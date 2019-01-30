Исторические артефакты Невского метизного завода использовали в оформлении жилого комплекса

Жилой комплекс на Перевозной набережной, расположенный на месте бывшего Невского метизного завода, украсили сохранившимися производственными артефактами. Чугунные плиты, которыми был вымощен пол одного из цехов, очистили и покрасили после обработки пескоструйным аппаратом.

Как сообщает 30 января пресс-служба застройщика, 60 сохранившихся плит с историческим рисунком теперь находятся во дворе дома, рядом с открытой парковкой. На площадку перед домом установили часы, ранее украшавшие фасад одного из корпусов во внутреннем дворе завода. Они сильно пострадали от времени, поэтому старую «начинку» заменили на швейцарский механизм и изготовили копию оригинального циферблата. Металлический корпус удалось сохранить и отреставрировать.

В пешеходных арках дома установили лайтбоксы для освещения, в каждом из которых – по две исторические фотографии из жизни завода. Всего в оформлении использовали 12 подписанных фото из фотоальбома 1971 года о заводских буднях.

Невский метизный завод был основан в 1896 году купцом Аристовым, здесь производили гвозди, шурупы, винты и другие металлоизделия. В 2015 – 2016 годах корпуса предприятия снесли и на этом месте построили жилой комплекс «Дом на набережной», который «Северный город» (Группа RBI) сдал в декабре 2018 года.