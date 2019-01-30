Возможно, он вернется… Шведы из Koenigsegg хотят спасти то, что осталось от Saab

Десять лет назад шведский производитель суперкаров Kenigsegg чуть было не купил у концерна Saab обанкротившееся подразделение некогда знаменитых легковых автомобилей. Сделка сорвалась чуть ли не в последний момент. И вот теперь, десять лет спустя, Koenigsegg и Saab снова могут быть вместе.

Правда, пишет Jalopnik, это уже не совсем «тот самый Saab», поскольку после ряда злоключений (среди которых была даже попытка покупки марки российскими инвесторами) знаменитые автозавод и бренд оказались в руках китайцев. Чтобы не огорчать шведов, эти китайцы назвались National Electric Vehicle Sweden, или NEVS, и объявили грандиозные планы по выпуску на базе Saab исключительно электрических автомобилей. Первым должен был стать электрический вариант популярного Saab 9-3.

Однако в 2014 году сами китайцы из NEVS оказались на грани банкротства, и, как рассказывал Motorauthority, «большой Saab», то есть шведский военно-промышленный концерн, продавший китайцам свое легковое подразделение, забрал у NEVS права на бренд. В ответ китайцы объявили, что все равно выпустят автомобиль, только теперь он будет называться NEVS 9-3, а завод вообще перебазируют в Китай. Но ничего из этого так и не случилось, скорее всего, потому, что NEVS рассорился со своим основным инвестором.

И вот 29 января Koenigsegg опубликовал заявление, из которого следует, что производитель супердорогих суперкаров собирается сотрудничать с тем, что еще осталось от прежнего Saab, для разработки «параллельных моделей автомобилей в несколько больших объемах».

Речь идет о совместном использовании оставшегося саабовского завода в городе Тролльхеттан, а также о перспективных разработках обеих компаний «в области электрификации». По мнению Jalopnik, под этим «смутным термином» могут подразумеваться как различные виды гибридов, так и полные электромобили.

Для этого обе компании сформируют совместное предприятие, в котором 65 процентов будет принадлежать китайцам, а 35 — Koenigsegg, причем последний внесет свою долю в основном технологиями. Как можно понять из опубликованного релиза, совместное предприятие будет выпускать как суперкары, так и что-то другое, что, конечно, не может быть столь же дорогим, как Koenigsegg. Фанаты надеются, что это как раз и будет «новый Saab».

У читателей может возникнуть законный вопрос: как это оказавшийся на грани банкротства NEVS организует совместное предприятие с успешным и финансово независимым Koenigsegg и при этом вкладывает в него 65 процентов капитала деньгами? Все очень просто: в деле участвует китайский инвестиционный фонд Evergrande, тот самый, который отказался от дальнейшего финансирования Faraday Future.

Что касается надежд на возрождение бренда, то тут Jalopnik настроен скорее скептически, несмотря на то что о таком возрождении коллеги всегда «нелогично молились». Однако, что называется, чем черт не шутит, по крайней мере теперь есть повод чаще заходить на сайт www.nevs.com в надежде на то, что он все-таки будет снова называться saabcars.com.