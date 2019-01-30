Зеленский официально зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

ЦИК Украины 30 января зарегистрировал комика, шоумена, актера и продюсера Владимира Зеленского кандидатом в президенты страны, передают «Украинские новости».

Зеленский зарегистрирован от партии «Слуга народа». При этом в ходе заседания ЦИК отметил, что, согласно конституции страны, кандидатом может быть гражданин Украины, проживающий на ее территории беспрерывно последние 10 лет, тогда как у Зеленского в паспорте место прописки на Украине указано только с 14 августа 2009 года.

В то же время ЦИК заявил, что, исходя из трактовки закона «О гражданстве Украины», шоумен проживал в стране беспрерывно, и это подтверждают Государственная пограничная служба и данные его загранпаспорта. В связи с чем, констатировал ЦИК, отсутствие прописки при фактическом проживании в Украине не может препятствовать реализации прав Зеленского.

29 января президент Украины Петр Порошенко в ходе форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» заявил о необходимости «холодного мира» с Россией, поскольку украинцы устали от войны. Там же Порошенко также объявил о своем выдвижении на второй президентский срок.

До этого ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты лидера партии «Батькивщина» и экс-премьера страны Юлию Тимошенко.

Президентская кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Выборы должны пройти 31 марта 2019 года.

Отметим, что Тимошенко и Зеленский являются лидерами соцопросов, изучающих рейтинги кандидатов в президенты Украины. Действующий глава государства Порошенко находится в них на 4 – 5-м месте.