«Президентский» лимузин Aurus Senat тестируют в ямальских 40-градусных морозах

Автомобили серии «Кортеж» испытывают в условиях Крайнего Севера. Лимузин и седан Aurus Senat заметили на Ямале.

Жители Ноябрьска засняли на улицах города черный седан и белый лимузин. Видео были опубликованы в группе «НЕтипичный Ноябрьск» «ВКонтакте». По информации местной телекомпании «МИГ», автомобили паркуют на одной из стоянок в промзоне и круглосуточно охраняют. На Ямал их привезли для испытаний в северных условиях. На этой неделе в Ноябрьске прогнозируют морозы под минус 40.

Автомобили проекта «Кортеж» создавались как линейка отечественных машин для государственных лиц. В том числе был разработан президентский лимузин, на нем 7 мая 2018 года Владимир Путин проехал на церемонии инаугурации.

Выпускают автомобили под брендом Aurus, модели названы в честь башен Кремля. Лимузин и седан получили имя «Сенат», минивэн был назван «Арсенал», а внедорожник – «Комендант». Последний планируют представить в 2019 году, а на седаны в конце 2018 года уже начали принимать заказы.

Ранее Минпромторг РФ показал, как создавались автомобили серии.