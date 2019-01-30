Юная петербурженка проснулась под дождём. Оттепель вскрыла крышу на Рубинштейна

11-летняя девочка, живущая на улице Рубинштейна в центре Петербурга, проснулась ночью 30 января из-за того, что дома идёт дождь: на неё капало с потолка. Когда температура воздуха поднялась выше нуля, оказалось, что крыша протекает, и талые воды стали заливать квартиру на последнем этаже. Об этом «Фонтанке» рассказала мать промокшей школьницы, читательница Анна.

На кровать (на фотографиях видно, что она двухъярусная) поставили тазики, и почти весь день так и текли струйки в два тазика. Наполнялись за два-три часа.

Анна позвонила в службу «004», там приняли заявку. На соседней крыше заметила рабочих, сбрасывающих снег. Попросила почистить и у них – после обеда снег над квартирой убрали.

Что привело к повреждению крыши, пока не известно. Во время осенних дождей она не протекала. Возможно, её повредили, когда чистили в прошлый раз, предполагает Анна.

Дом обслуживает ЖКС №2 Центрального района. Комментарий по поводу этого случая там «Фонтанке» пока не дали.

На неаккуратность коммунальщиков жалуются и в соцсетях. Неподалёку от Рубинштейна, на Колокольной улице, досталось автомобилю, испытанный метод защиты матрасом не помог.

«На Колокольной улице, д. 3, сегодня, 30.01.2019, в 12:40 по московскому времени стали убирать снег с крыши, – рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Сначала автомобили как-то укрывали, чтобы не повредить, но потом перестали. «Ниссан Альмера» ещё как-то пережил, а следующий автомобиль принимал уже всё на себя».

Напомним, за январь в Петербурге выпало 90 с лишним сантиметров осадков – больше, чем в январе снежного 2011 года, после которого в городе сменился губернатор. Слава о петербургском снеге прокатилась по России, и поснимать питерские сугробы приехал даже блогер Илья Варламов.