Турист подкрался незаметно. Смольный пересчитал гостей и теперь озадачен

Городские чиновники обнаружили, что в 2018 году Петербург посетило не 8, а 15 млн туристов. «Это неожиданно», - говорят они. «Цифры страшные», - соглашаются туроператоры.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

Неучтенными остались путешественники, которые использовали сервисы посуточной аренды и жили у родственников. Измерить туристический поток по-новому глава профильного комитета Евгений Панкевич пообещал еще в конце 2018 года. «Методология позволит более точно рассчитывать, сколько отечественных и иностранных туристов приезжают в Петербург и сколько денег они тратят», – анонсировал он. Исследование по заказу Смольного выполнило агентство «Маркет Гайд», которое до этого оценило туристический потенциал Москвы и ряда других регионов. Выводы ошеломили чиновников.

Изначально Смольный ожидал, что в 2018 году Северную столицу посетят 8,2 млн человек, но теперь выяснилось, что число туристов достигло 15 млн, рассказала заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия. «Это было для нас неожиданно», – призналась она 30 января в ходе делового завтрака отельеров Петербурга.

Выявить неучтенных путешественников помог новый подход: если раньше в расчете внутреннего турпотока Смольный ориентировался в основном на данные отелей и турагентств, а также транспортную статистику, то альтернативный метод опирался также на данные сервисов краткосрочной аренды жилья, в частности airbnb. Кроме того, опросы ВЦИОМа показали, что значительная часть гостей города живет у друзей и у родственников, а также пользуется каучерфингом. Эти данные тоже были учтены. В итоге число россиян, посетивших Петербург в 2018 году, было оценено в 11 млн человек, а не 4,2 млн, как раньше.

А вот данные по иностранцам примерно совпали — их приехало около 4 миллионов человек. «Здесь методика подсчета более простая», – отметила Нана Гвичия. Подробностей она не уточнила. Ранее Смольный сообщал, что использует для оценки въездного турпотока данные пограничной службы, но также делает поправку на данные отелей и туроператоров, чтобы учесть путешественников, которые прилетают в Москву и добираются до Северной столицы на поезде или внутренними рейсами.

Новые цифры поставили чиновников в затруднительное положение: поскольку методика другая, определить, насколько вырос или уменьшился турпоток по сравнению с прошлым годом, нельзя. По словам замглавы КРТ, сейчас Смольный попросил подрядчика также пересчитать число туристов за 2017 год. Ранее горадминистрация оценивала, что за этот период Петербург посетили 7,5 млн человек, из них 3,6 миллиона иностранцев и 3,9 миллиона россиян.

Но уже понятно, что с российским туристом придется считаться. По словам Наны Гвичии, в ближайшее время Смольный намерен объявить конкурс на дополнительное исследование, которое покажет, какой вклад в экономику Северной столицы вносят конкретные регионы и города России.

Что касается иностранных туристов, то здесь чиновников заботит не количество, а качество. В частности, к марту 2019 года КРТ намерен представить концепцию развития luxury-туризма. Как пояснила Нана Гвичия, сейчас с туроператорами и отельерами комитет обсуждает особый туристический продукт для состоятельных гостей, который в среднем будет стоить на 50% больше стандартного за счет более дорогих гостиниц, а также уникальных экскурсий. «Можно просто прийти в Эрмитаж, а можно прийти туда ночью и слушать концерт», – пояснила она.

Сейчас к luxury-туристам можно причислить только 4% посещающих Северную столицу зарубежных гостей. Потенциал чиновники видят в путешественниках из Европы, с Ближнего Востока, из Индии, но особенно из Китая. Только туристы из Поднебесной могли бы увеличить рынок дорогостоящих туруслуг на 10%, пояснила она. Строить такие прогнозы позволяет опыт соседей. «Например, в Финляндии доля китайцев среди luxury-туристов велика», – отметила Нана Гвичия. Кроме того, уже сейчас много жителей Поднебесной приезжают в Петербург на круизных лайнерах. А это не самый дешевый вид туризма.

Всего, по данным КРТ, в 2018 году Северную столицу посетило 800 тысяч китайцев, что на 15 – 20% больше, чем годом ранее. Но их вклад в городскую экономику не очень велик: как показало расследование «Фонтанки», потраченные миллиарды юаней не оседают в городском бюджете, а крутанувшись на теневом рынке, возвращаются в Поднебесную, а иногда и вовсе ее не покидают.

Участники рынка большого оптимизма по поводу обнаружения неучтенных туристов не высказали. «Цифры страшные. Если буквально читать этот отчет, то получается, что в Петербурге есть огромный черный рынок туруслуг: владельцы квартир, которые сдаются посуточно, вряд ли платят налоги. Да и люди, которые останавливаются у родственников и знакомых, вносят небольшой вклад в экономику города», – комментирует глава ассоциации Лиги туроператоров Петербурга Кирилл Соколов.

С другой стороны, надежность этих подсчетов вызывает сомнения. По его словам, комитет по развитию туризма не обсуждал с участниками рынка тонкости методологии. «Непонятно, как получались и интерпретировались данные соцопросов, какая была выборка, где и когда проводилось исследование. Например, жители некоторых стран ездят в отпуск только летом; если проводить опрос осенью, вы их не увидите», – пояснил он.

Ранее Лига туроператоров рассчитывала представить собственную методику оценки турпотока, но отказалась от этой идеи. По их оценке, организованный туризм в минувшем году роста не показал: число иностранных гостей выросло на 5 – 10%, российских сократилось на такой же процент. В начале года организация прогнозировала сокращение российских туристов на 30%.

А вот для отельеров прошедший год был сравнительно неплохим. Как показал отчет аналитической компании Hotel Advisors, заработки петербургских гостиниц увеличились в среднем на 14,2% (средний показатель дохода на номер — 2 804 рубля за ночь). Но рост в основном произошел за счет цены (+10,4% до 4 080 рублей за ночь), тогда как загрузка выросла всего на 2,3 процентных пункта, до 68,7%. В 2019 году темпы сильно замедлятся и не превысят 5%, считает директор бутик-отеля Rossi Hotel & Spa Сергей Бульзов. «Средняя цена будет расти из-за НДС и индексации, загрузку предсказать пока сложно», – пояснил он.

Новый способ замера турпотока отельер оценить затруднился. «Главное, не какая методика, а чтобы она была всегда одинаковой. Чтобы была понятная картина, цифры должны быть сопоставимы», – прокомментировал Сергей Бульзов. По мнению отельера, поток въездного туризма в ближайшие годы продолжит расти, но скромными темпами. Чтобы динамика была заметной, нужны электронные визы, подчеркнул он.

Смольный пообещал работать в этом направлении. По словам Наны Гвичии, МИД России уже согласовал упрощенный въезд в Россию для участников Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая пройдет в Петербурге в сентябре 2018 года. Механизм будет аналогичен FanID для болельщиков чемпионата мира по футболу. Срок действия электронной визы составит 14 дней. Ожидается, что Петербург в рамках конференции посетит до полутора тысяч гостей. Также Смольный в декабре обратился в федеральное правительство с просьбой включить город в пилотный проект по тестированию механизма электронных виз. Но ответа пока не поступило.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»