Дорогу к МАПП «Брусничное» закроют на две ночи по просьбе финнов

Финляндия инициировала закрытие технологической дороги вдоль Сайменского канала на две ночи. Подъезд к МАПП «Брусничное» будет закрыт для автотранспорта в ночь на 11 февраля и в ночь на 11 марта в связи с транспортировкой створок нижних ворот шлюзов «Пялли» и «Искровка». Об этом «Фонтанке» 31 января сообщил исполняющий обязанности руководителя ФГУ «Сайменский канал» Максим Невежин.

«Осуществление движения автотранспорта по автомобильной дороге от КПП «Малиновка» (первая точка, где российские пограничники впервые смотрят паспорт у покидающего Россию путешественника, и въезд в арендованную зону Сайменского канала. – Прим. ред.) до государственной границы через МАПП «Брусничное» будет закрыто из-за больших габаритов перевозимого оборудования», – пояснил Невежин. Транспортировка назначена на период с 22 часов 10 февраля до 06 часов 11 февраля, а также с 22 часов 10 марта до 06 часов 11 марта.

10 февраля и 10 марта выпадают на воскресенье, так что туристам нужно будет успеть вернуться из Финляндии до 22 часов.

Финляндия проводит работы по замене шлюзовых ворот, которые были введены в эксплуатацию ещё в 60-е годы прошлого века. Ремонт начался в 2016 году, завершить реконструкцию финны планируют в 2019-м.