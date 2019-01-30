Депутаты муниципалитета “Дворцовый округ” вышли из “Единой России”. Утверждают, что из-за пенсионной реформы

Депутаты петербургского муниципалитета «Дворцовый округ» заявили о выходе из «Единой России». Формальной причиной стало недовольство пенсионной реформой. Заявлению предшествовал длительный конфликт с региональным отделением партии.

Как сообщается на сайте муниципалитета «Дворцовый округ», депутат от КПРФ Андрей Сысоев на днях организовал в совете обсуждение нововведений в пенсионное законодательство. «Большинство депутатов сошлись во мнении, что позиция партии «Единая Россия» по «пенсионной реформе» нелогична, не отвечает интересам граждан, противоречит ст. 7 Конституции РФ», – говорится на сайте муниципалитета.

Якобы именно это и побудило восьмерых депутатов вместе с главой муниципального образования Дмитрием Абрамовым выйти из партии власти.

Стоит отметить, что предшествовал этому длительный конфликт с секретарем регионального отделения Вячеславом Макаровым и муниципалами Центрального района Петербурга. Непонимание среди партийцев случилось, когда местные единороссы захотели сменить секретаря районного отделения партии, сместить с этой должности депутата Марию Щербакову. Предполагалось, что ее место может занять новый глава района Андрей Хлутков. Спикер петербургского ЗакСа, секретарь партии Вячеслав Макаров активно выступал на стороне депутата, публично обвинял Хлуткова в травле Щербаковой и том, что он проявляет излишнюю инициативу и занимается политикой. Муниципальные образования района, чьи руководители выступили на стороне Хлуткова, в 2018 году проверяла Контрольно-счетная палата по поручению депутатов ЗакСа.

Муниципалы впоследствии жаловались на партийцев московскому руководству «Единой России», однако осенью приехавший в Петербург секретарь генерального совета «ЕР» Андрей Турчак встал на сторону Макарова. «Единая Россия» не должна работать как политотдел при исполнительной власти. Я хочу поблагодарить Вячеслава Макарова: он всегда принципиально отстаивает субъектность партии», – заявил он.