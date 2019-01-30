Возле здания Биржи кинематографисты взорвали машину. Кто именно - в городе не знают

Полыхающий автомобиль засняли очевидцы возле здания Биржи на стрелке Васильевского острова вечером 30 января. Предваряющий пожар взрыв устроили кинематографисты.

О взрыве и пожаре около шести часов вечера «Фонтанке» сообщили читатели. Позже они разглядели и людей с камерами неподалеку, помощь спасателей из дежурившего рядом пожарного расчета, по словам очевидцев, не понадобилась.

В администрации Василеостровского района подтвердили, что на стрелке вечером снимали кино, однако, кто именно и какое, сказать затруднились. Не знают об этом и в городском комитете по культуре, который должен был съемки согласовать, а также в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного, который сообщает об ограничениях движения в таких случаях.

В пресс-службе ГУ МЧС на звонок «Фонтанки» не ответили.