Топ-менеджеров «Газпрома» допрашивают о связях с отцом сенатора Арашукова. Следствие ищет похищенные миллиарды

По делу о хищениях природного газа на Северном Кавказе Следственный комитет допрашивает топ-менеджеров «Газпрома». К ним пришли после задержания сенатора Рауфа Арашукова и его отца.

Как сообщает СКР вечером 30 января, в рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа. «Отец сенатора Рауфа Арашукова Рауль Арашуков много лет трудится в этой сфере. Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах ТЭК СКФО, – говорится в заявлении. – Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного не существующим потребителям».

По версии следствия, похищен газ на сумму более 30 млрд рублей.

СК назвал имена топ-менеджеров. Это гендиректор компании «Газпром газораспределение Астрахань» Руслан Арашуков, гендиректор компаний «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов и его первый заместитель Николай Романов, а также бывший руководитель «Газпром межрегионгаз Черкесск» Гузер Хашукаев.

Сенатор Рауф Арашуков обвинен в организации двух убийств, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Его доставили в Басманный суд для ареста.

Советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков был задержан утром 30 января в Петербурге. Вероятно, его этапируют в Москву.