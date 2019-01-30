«Соседи все именитые люди». Сердюков-младший снова выставил на продажу дачу в Комарово

На сайте бесплатных объявлений предлагают купить в Петербурге двухэтажный деревянный особняк, «дачу А.М. Юхневича». Собственником здания является сын бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Сергей.

Впервые здание, которое в 2015 году получило статус объекта культурного наследия, выставили на продажу два года назад за 350 млн рублей. На тот момент в доме велись реставрационные работы. Покупателей привлекали свободными под застройку пятнами и непосредственной близостью к Финскому заливу.

В последнем объявлении завлекают уже завершенным ремонтом и исторической справкой об обитателях дачи. Стоимость объекта за два года не изменилась — все те же 350 млн рублей.

«Соседи все именитые люди. По плану Владимирова 1913 года участок №194 принадлежал Александру Мечиславовичу Юхневичу, заведующему театральной комиссией Невского общества устройства народного развлечения», – говорится в тексте.

Ранее дача принадлежала Министерству обороны РФ и использовалась в качестве ведомственного детского сада. В 2011 году, согласно выписке из ЕГРП, владение перешло к Петру Усову, бизнес-партнеру Анатолия Сердюкова. В конце 2014 года дача Юхневича вместе с участком перешла в собственность Сердюкова-младшего.