Следствие просит арестовать сенатора Арашукова. Он вину не признает

Следственный комитет распространил видеозапись с обвиняемым в участии в преступном сообществе и организации двух убийств сенатором Рауфом Арашуковым. На ней член Совета федерации улыбается.

На видео, которое Следком распространил вечером 30 января, Арашуков беседует с адвокатом. Судя по всему, защитник смог его если не обнадежить, то хотя бы ободрить – сенатор в наручниках с пластиковым стаканчиком в руках слегка улыбнулся. Сперва Следственный комитет обозначил ролик как допрос Арашукова, однако позже в ведомстве исправились – на кадрах запечатлен защитник сенатора, видео переименовали в "беседу". Звука на записи нет.

В СК добавили, что следствие будет ходатайствовать об аресте Арашукова, заседание проходит в Басманном суде. Защитник члена Совфеда отметил, что сенатор не признает вину ни по одному из пунктов.

Ранее ему были предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Перед допросом сенатор от Карачаево-Черкесии забыл русский язык и попросил переводчика. Его задержали на утреннем заседании Совета Федерации.

Его отец Рауль Арашуков, депутат местного народного собрания и советник компании «Газпром межрегионгаз», тоже задержан. Арашуков-младший якобы причастен к убийствам зампредседателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, его отец – к хищению газа на 30 млрд рублей.