«Разведке, возможно, следовало бы снова поучиться в школе». Трамп назвал спецслужбы США пассивными и наивными

Президент США считает, что американская разведка не в полной мере осознает угрозу, которая исходит от Ирана.

«Люди из разведки, кажется, очень пассивны и наивны, когда речь заходит об угрозах со стороны Ирана. Они заблуждаются! Когда я стал президентом, Иран создавал неприятности на всем Ближнем Востоке и за его пределами», – написал 30 января Дональд Трамп в своем твиттере.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but....