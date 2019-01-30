«Разведке, возможно, следовало бы снова поучиться в школе». Трамп назвал спецслужбы США пассивными и наивными

Президент США считает, что американская разведка не в полной мере осознает угрозу, которая исходит от Ирана.

«Люди из разведки, кажется, очень пассивны и наивны, когда речь заходит об угрозах со стороны Ирана. Они заблуждаются! Когда я стал президентом, Иран создавал неприятности на всем Ближнем Востоке и за его пределами», – написал 30 января Дональд Трамп в своем твиттере.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 января 2019 г.

По его словам, Тегеран остается «источником потенциальных угроз и конфликтов». Он отметил, что на прошлой неделе иранцы провели запуск ракет. По оценке Трампа, экономика исламской республики сейчас «разваливается».

Согласно последнему отчету Национальной разведки США, сейчас Иран отказался от своей ядерной программы, однако проект баллистических ракет до сих пор действует.

В мае прошлого года Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, заключенной еще в 2015 году. 5 ноября вступил в силу новый пакет санкций против Ирана, который, по информации министерства финансов США, является самым жестким из когда-либо вводимых. Под санкции попали более 700 юридических и физических лиц, были затронуты нефтяной, финансовый и транспортный сектора республики. Британия, а также многие страны Евросоюза выразили сожаление из-за новых американских санкций против Тегерана, что стало причиной для недовольства Трампа.