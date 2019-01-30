No more tours. Музыкант Оззи Озборн отменил концерты в Европе из-за тяжёлой болезни

Концертный тур 70-летнего рокера Оззи Озборна по Европе No More Tours отложен по рекомендации врачей музыканта. Об этом 30 января Озборн написал в «Фейсбуке».

О переносе концерта, который должен был состояться в Хельсинки 24 февраля, проинформировал и организатор тура Live Nation. В сообщении указано, что новая дата концерта будет объявлена позже, а желающие могут вернуть билеты до 31 марта.

Первые четыре концерта отменили из-за гриппа. После повторного осмотра врач диагностировал у Осборна тяжелую инфекцию верхних дыхательных путей, которая, по словам терапевта, может перерасти в пневмонию из-за концертных нагрузок в зимнее время.

Сам Осборн признался, что очень подавлен вынужденными отменами. Расписание сейчас перестраивается, чтобы начать в сентябре, отметил рокер.

Помимо Финляндии, концерты Осборна должны были состояться в Ирландии, Великобритании, Германии, Швеции, Швейцарии, Италии и Испании.

О концертах иностранных звёзд в Хельсинки, которые не доедут до Петербурга, читайте в подборке «Фонтанки».