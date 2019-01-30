Задержанных пиратами российских моряков освободили в Нигерии

Захваченные в начале января в территориальных водах Бенина граждане России оказались на свободе. Российские дипломаты решают вопрос об их возвращении на родину.

Информацию об освобождении экипажа судна MSC MANDY ТАСС 30 января подтвердили в российском посольстве, однако не раскрыли детали.

Неизвестным остается, гражданами какой страны были пираты, однако, по данным СМИ, они могут быть нигерийцами.

Напомним, что в ночь на 2 января, когда контейнеровоз MSC Mandy дрейфовал в 20 милях от берега Бенина, на него было совершено нападение. СМИ со ссылкой на Росморречфлот сообщали, что пираты ворвались на судно с оружием, а спустя два часа покинули его с капитаном, двумя его помощниками, боцманом, фиттер-сварщиком и коком. В посольстве РФ со ссылкой на Главный штаб Военно-морских сил уже подтвердили, что экипаж MSC Mandy — 24 человека, большинство из которых имеют российское гражданство.