Здание на Малой Посадской потеряло охраняемые элементы декора. В ходе ремонта их заменили упрощенными шаблонами

Смольный намерен привлечь к ответственности виновников исчезновения резных элементов декора дома номер 17 по Малой Посадской улице. Об этом «Фонтанке» 30 января рассказали в пресс-службе комитета по государственной охране памятников. В ходе капитального ремонта ажурную лепнину заменили на упрощенный вариант.

Здание на Малой Посадской входит в состав ансамбля «Дома Ш. Д. де Риц-а-Порта», и является объектом культурного наследия регионального значения. В прошлом году фасад дома капитально отремонтировали, а в начале 2019 года в интернете появились фотографии, из которых следовало, что ажурные элементы декора заменили на более простые аппликации.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников, ансамбль получил защитный статус в 2017 году. Резные элементы декора фасада были включены в список объектов охраны. Федеральное законодательство устанавливает ответственность за их изменение.

Обновлением фасада дома занималась компания «Строительная культура». Связаться с фирмой не удалось. В Фонде капитального ремонта сообщили, что резной вид фасадный декор приобрел после капремонта в советское время, а сами элементы были выполнены из цемента «с нарушением технологии поверх известкового слоя и восстановлению не подлежали».

Эта информация противоречит государственной экспертизе, которую в 2017 году провел историк-искусствовед Борис Кириков. В ней говорится, что архитектурно-декоративное оформление сохранило первоначальный вид, а в доме ранее не проводили капитальный ремонт.

В фонде правоту действий подрядчика доказывают актом с подписью сотрудника КГИОП, Документ дает разрешение на использование шаблонов элементов декора для их воссоздания на фасаде. КГИОП, в свою очередь, пояснил, что шаблоны «могли быть исполнены на промежуточном этапе, для точной разметки».

Документы на согласование проведенных работ в профильный комитет пока не поступали, а КГИОП готовит обращения для привлечения виновных к ответственности. В Фонде капремонта напомнили, что гарантийные обязательства по работам составляют пять лет.