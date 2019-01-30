Полицейского в Швейцарии оштрафовали за превышение на 42 км/ч: он гнался за грабителями

Сотруднику швейцарской полиции придется заплатить штраф за попытку задержать грабителей. Во время погони он дважды превысил скорость. Первый раз ему простили, а второй посчитали грубым нарушением.

Инцидент произошел в Женеве. Полицейский преследовал подозреваемых в ограблении банка и в ходе погони превысил разрешенную скорость сначала на 30 км/ч, затем на 42 км/ч, пишет The Local. Первое нарушение прокуроры посчитали допустимым, а вот за второе стража порядка оштрафовали на 600 франков (почти 529 евро). Он подал апелляцию, но Верховный суд оставил это решение в силе.

В суде заявили, что во время погони нужно соизмерять скорость. Превышение было бы допустимым, если бы существовала угроза человеческим жизням. Однако полицейский знал, что подозреваемые никому не причинят вреда, и поэтому должен был выбрать скорость, которая не создавала бы потенциальной опасности для окружающих.