Из каких регионов переезжают в Петербург?

По официальным данным Росстата, за 2018 год в Санкт-Петербург переехали более 120 000 человек. Из каких регионов переезжают чаще и почему, какую недвижимость выбирают: «Петербургская Недвижимость» подвела итоги прошлого года и представляет собственную статистику.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

10 регионов, из которых переезжают в Петербург

Около 30% покупателей квартир в «Петербургской Недвижимости» – клиенты из других городов. В 2018 году чаще других в Петербург переезжали жители Псковской области, Новгородской области, Мурманской области, республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Архангельской области, Камчатского края, Вологодской области и республики Коми.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Популярность ипотеки

Прошлый год запомнился привлекательными ставками по ипотеке, поэтому объемы сделок с использованием жилищного кредита заметно выросли. Среди региональных покупателей ипотекой воспользовались 68% клиентов «Петербургской Недвижимости».

Востребованные квартиры

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Чаще всего квартиры покупают для детей, которые переезжают в Петербург учиться, а также для себя, реже – в качестве инвестиции. Поэтому наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры и квартиры-студии – их выбирают 42% и 40% покупателей соответственно. По данным «Петербургской Недвижимости», более 70% клиентов выбирают квартиры с готовой отделкой.

Интересные предложения

Наиболее востребованной услугой компании «Петербургская Недвижимость» стало дистанционное оформление сделки. По сравнению с 2017 годом количество таких сделок выросло на 70%. Возможность оформить договор, не выезжая из своего города, «Петербургская Недвижимость» предоставляет благодаря большому количеству партнеров практически по всей России.

Также покупателей интересуют квартиры с готовой меблировкой. Специально для них компания разработала предложение «Квартира с мебелью и техникой». Покупатели могут выбрать решение из нескольких дизайн-проектов: мебель будет изготовлена за 21 рабочий день. Цены начинаются от 150 тысяч рублей в варианте «Оптима» и от 200 тысяч рублей в предложении «Комфорт» с большим вариантов цветовых решений и элементов меблировки. Доставка, подъем на этаж, сборка и установка для клиентов компании уже включены в стоимость.

Больше 1400 региональных покупателей компании посетили Петербург в рамках «Тура выходного дня» от «Петербургской Недвижимости». Предложение создано специально для региональных покупателей и дает возможность за два дня изучить город и рынок: первый день включает экскурсию по строящимся объектам, второй – по достопримечательностям Петербурга с одним из лучших гидов города. Интересно, что объекты на юге и севере города интересовали покупателей примерно в равном соотношении: 53% и 47% соответственно. Записаться на «Тур выходного дня» клиенты могут самостоятельно на сайте компании или по телефону 33-55555.

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