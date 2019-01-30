18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -2
$ 66.10р
75.57р
18:06 30.01.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
30.01.2019 17:36
Печать

Из каких регионов переезжают в Петербург?

По официальным данным Росстата, за 2018 год в Санкт-Петербург переехали более 120 000 человек. Из каких регионов переезжают чаще и почему, какую недвижимость выбирают: «Петербургская Недвижимость» подвела итоги прошлого года и представляет собственную статистику.

Из каких регионов переезжают в Петербург?

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

10 регионов, из которых переезжают в Петербург

Около 30% покупателей квартир в «Петербургской Недвижимости» – клиенты из других городов. В 2018 году чаще других в Петербург переезжали жители Псковской области, Новгородской области, Мурманской области, республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Архангельской области, Камчатского края, Вологодской области и республики Коми.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Популярность ипотеки

Прошлый год запомнился привлекательными ставками по ипотеке, поэтому объемы сделок с использованием жилищного кредита заметно выросли. Среди региональных покупателей ипотекой воспользовались 68% клиентов «Петербургской Недвижимости».

Востребованные квартиры

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Чаще всего квартиры покупают для детей, которые переезжают в Петербург учиться, а также для себя, реже – в качестве инвестиции. Поэтому наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры и квартиры-студии – их выбирают 42% и 40% покупателей соответственно. По данным «Петербургской Недвижимости», более 70% клиентов выбирают квартиры с готовой отделкой. 

Интересные предложения

Наиболее востребованной услугой компании «Петербургская Недвижимость» стало дистанционное оформление сделки. По сравнению с 2017 годом количество таких сделок выросло на 70%. Возможность оформить договор, не выезжая из своего города, «Петербургская Недвижимость» предоставляет благодаря большому количеству партнеров практически по всей России.

Также покупателей интересуют квартиры с готовой меблировкой. Специально для них компания разработала предложение «Квартира с мебелью и техникой». Покупатели могут выбрать решение из нескольких дизайн-проектов: мебель будет изготовлена за 21 рабочий день. Цены начинаются от 150 тысяч рублей в варианте «Оптима» и от 200 тысяч рублей в предложении «Комфорт» с большим вариантов цветовых решений и элементов меблировки. Доставка, подъем на этаж, сборка и установка для клиентов компании уже включены в стоимость. 

Больше 1400 региональных покупателей компании посетили Петербург в рамках «Тура выходного дня» от «Петербургской Недвижимости». Предложение создано специально для региональных покупателей и дает возможность за два дня изучить город и рынок: первый день включает экскурсию по строящимся объектам, второй – по достопримечательностям Петербурга с одним из лучших гидов города. Интересно, что объекты на юге и севере города интересовали покупателей примерно в равном соотношении: 53% и 47% соответственно. Записаться на «Тур выходного дня» клиенты могут самостоятельно на сайте компании или по телефону 33-55555.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
30.01.2019 18:00

Новый центр мебели и интерьера откроется в Петербурге

В августе 2019г на улице Фучика планируется открытие центра мебели и интерьера «Кубатура», который соберет под одной крышей все необходимое для комплексной смены интерьера квартиры, дома и офиса.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.01.2019 16:55

Добрый дом в Шушарах

СК "Дальпитерстрой" ввела в эксплуатацию очередной дом в Шушарах - на этот раз на Новгородском проспекте, 4. Здание радует глаз "теплой" раскраской и необычно по своей "начинке".
ГК «Эталон»
30.01.2019 14:58

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ГК «КВС»
30.01.2019 12:55

Удачное сотрудничество с ГК «КВС»

Абсолют Банк поблагодарил застройщика за сотрудничество по ипотечному кредитованию в 2018 году, вручив награду и благодарственное письмо.
pixabay.com
30.01.2019 11:25

Becar Asset Management стала партнером международной гостиничной сети

Becar Asset Management и международная гостиничная сеть Wyndham Hotels & Resorts подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий совместную деятельность компаний в гостиничной сфере.
ЗАО «Ленстройтрест»
29.01.2019 14:19

Детский сад в IQ Гатчина готовится к сдаче

Рабочая комиссия проинспектировала строительство дошкольного учебного заведения в шведском квартале IQ Гатчина застройщика «Ленстройтрест».
pixabay.com
29.01.2019 12:47

Чем больше – тем дешевле

За повторную покупку квартиры или коммерческого помещения компания «КВС» предоставляет скидку согласно программе «Лояльности». Серебряная карта по данной программе дает владельцам право на покупку жилья или коммерции со скидкой 2%, владельцам золотой – 3%.
СК «Полис Групп»
28.01.2019 16:11

ГК «Полис Групп» организовала катки для жителей Мурино и Кудрово

Компания «Полис Групп» приняла активное участие в организации открытого катка во дворе многоквартирного дома в составе ЖК «Мой город» в Мурино по адресу: пр. Авиаторов Балтики д.3.
RBI
28.01.2019 15:03

Дом Культуры Льва Лурье и RBI просят петербуржцев помочь в создании блокадной экспозиции

Дом культуры Льва Лурье и Группа RBI продолжают формирование памятной экспозиции на территории бывшего Левашовского хлебозавода, работавшего для ленинградцев в страшные блокадные дни.
pixabay.com
28.01.2019 14:56

Консультация от ГАРАНТа: понижение в должности

Можно ли работника понизить в должности без его согласия, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Трошина.
Setl Group
28.01.2019 13:33

Проспект Ветеранов у жилого комплекса «Солнечный город» продлят к концу 2019 года

«Дирекция транспортного строительства» заключила контракт с компанией «Возрождение» на продление пр. Ветеранов от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного.
Группа компаний «ЦДС»
28.01.2019 12:42

«Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут торжественный концерт в честь Дня снятия блокады

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС организуют торжественный концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.