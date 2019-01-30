Подозреваемый в совершении теракта в Норвегии россиянин отправлен в психиатрическую клинику

Норвежские врачи подозревают, что у 20-летнего мужчины, который напал на незнакомую женщину с ножом, может быть шизофрения. Об этом 30 января сообщает телеканал TV 2 Norg.

Служба безопасности полиции Норвегии не стала уточнять, куда могли направить молодого человека, однако подчеркнула, что для следствия важно выяснить психологическое состояние подозреваемого.

Адвокат Ола Лунде посчитал правильным решение направить его подзащитного в психиатрическую клинику. «Я всегда утверждал, что он болен», – отметил Лунде.

Напомним, что 17 января россиянин, прибывший в Норвежское королевство из Швеции, напал с ножом на 25-летнюю женщину в центре Осло. В скором времени его задержали. По версии следствия, атака могла стать частью более масштабного нападения террористической организации. Потерпевшая в критическом состоянии была госпитализирована. Подозреваемый в ходе допроса признался, что собирался убить больше людей. Позже он отказался от своих показаний. По данным норвежских СМИ, его российский паспорт выдан в Башкирии.