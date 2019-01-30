Перевозчики-нелегалы под Петербургом пытались отбить автобус, спустив колёса. Дошло до драки

Стычкой закончился рейд по борьбе с нелегальными перевозчиками, который проводила 30 января областная межведомственная транспортная комиссия в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Препятствуя эвакуации задержанных транспортных средств, бизнесмены-нелегалы спускали им колёса, чтобы посадить днищем на дорогу. Но их усилия были напрасны. О рейде «Фонтанке» рассказали в областном управлении по транспорту.

Пока сотрудники ГИБДД оформляли документы для эвакуации пассажирской «Газели», у водителя которой оказались иностранные права, специалисты ГКУ «Леноблтранс» заметили ПАЗ, следующий по нелегальному маршруту № 545А от станции метро «Купчино» до Пудомяг. У водителя не оказалось аттестации по транспортной безопасности, это значит, что перевозчик работает незаконно.

В ожидании грузового эвакуатора колонна двинулась к отделу полиции в Коммунаре. И тут путь ей преградили несколько легковых автомобилей, предположительно принадлежащих ООО «АТП-1». Они сделали несколько неудачных попыток блокировать движение колонны, а потом приказали водителю арестованного автобуса спустить воздух из колёс и посадить его на дно, чтобы остановить эвакуацию.

Сотрудники ГИБДД и Леноблтранса отстояли ПАЗ. На место прибыл грузовой эвакуатор и увёз автобус на спецстоянку в деревню Ушаки Тосненского района.

Фото: Управление по транспорту Ленинградской области

В 2018 году по итогам таких рейдов на спецстоянки отправились 45 автобусов – это самая действенная мера, потому что лишает предпринимателя возможности зарабатывать. Было возбуждено почти полтысячи административных дел.