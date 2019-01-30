Украинская полиция возбудила уголовное дело после исчезновения капитана траулера "Норд"

В Мелитопольском отделе полиции ГУНП в Запорожской области Украины следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК страны в связи с исчезновением капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом 30 января сообщили УНН в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области.

"Следственным подразделением открыто уголовное производство по признакам статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "безвестно пропавший" в отношении капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко", – рассказали в пресс-службе.

Накануне, как сообщало украинское издание, в Мелитопольское отделение полиции поступило заявление об исчезновении капитана судна "Норд". Его подал брат пропавшего капитана.

Владимир Горбенко с субботы, 26 января, не выходит на связь. "Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", – сообщил адвокат Максим Могильницкий в Facebook.

8 октября прошлого года украинская прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и "въезде на оккупированную территорию". 25 марта 2018 года в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд".

Отметим, 30 октября семь задержанных моряков с судна "Норд" вернулись в Крым.