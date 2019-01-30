Уволенный шеф-повар кафе при медуниверситете Мечникова по старой памяти ходил в заведение. Не ностальгии ради — за продуктами

Регулярные пропажи продуктов из кафе при клинике Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова в Петербурге вынудили охрану поставить в помещении камеры видеонаблюдения. На записи они увидели знакомое лицо.

Об этом 30 января сообщает региональное управление Росгвардии. Сотрудников вневедомственной охраны в клинику на Кирочной улице позвали накануне около девяти часов вечера. Вызову предшествовало видео с камер – бывший повар прохаживался в помещении кафе в поисках ценного, но не нашёл ничего интересней мобильного телефона и калькулятора. Также ему приглянулся перфоратор, но за ним он рассчитывал вернуться позже.

Кражу остановила охрана клиники, кулинар бросил все и скрылся. Росгвардия искала его среди построек неподалёку, но затеряться ему не удалось. Сдаваться без боя мужчина был не намерен – из рук вневедомственной охраны повар пытался вырваться, вёл себя агрессивно. Его отвезли в 76-й отдел полиции, где нашлись дубликаты ключа от кафе.

Задержанного уволили из медицинского общепита несколько месяцев назад, все это время он периодически наведывался на бывшее место работы, по версии следствия, уносил оттуда еду и все, что попадалось под руку.