«Аллегро» сломался по дороге в Хельсинки. Пассажиров доставили на другом поезде почти с двухчасовым опозданием

Скоростной поезд «Аллегро» отправлением в 11:30 Петербург — Хельсинки не доехал до финской столицы из-за поломки.

«Аллегро» №783 отправлением Петербург — Хельсинки был отменен на участке Лахти — Хельсинки из-за технической неисправности. Пассажиров пересадили в Лахти на поезд Pendolino под номером S 66», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе финского оператора VR.

Какого рода техническая неисправность случилась в поезде, в VR сказать не смогли, но уточнили, что в результате «пассажиры были доставлены в финскую столицу около 15:45 по местному времени, то есть с опозданием от первоначального графика примерно в 1 час 45 минут».

Финский оператор заверил, что «случай единичный и не влияет на другие рейсы «Аллегро».

Из-за непогоды, которая вызывает технические сбои на железной дороге в Финляндии, скоростные поезда «Аллегро» задерживаются несколько дней подряд. Сегодня, 30 января, с опозданием в 14 минут на территорию России прибыл утренний рейс №782, а следующий из Хельсинки отстал от графика на 18 минут, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе РЖД.

Как получить компенсацию за задержку «Аллегро»?