Военные Венесуэлы присягнули на верность Мадуро

Министр обороны латиноамериканской республики заверил, что не признает власть Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы.

«Есть только один законный президент Боливарианской Республики Венесуэла. Это Николас Мадуро Морос, верховный главнокомандующий вооруженными силами», – заявил 30 января Владимир Падрино Лопес во время выступления перед военнослужащими, смотр которых в это время проходит в Каракасе.

#EnVivo 📹 | Despertamos con el sol de nuestro Esequibo para iniciar la Marcha Militar con el personal acantonado en la REDI Capital y el Estado Mayor Superior de la #FANB.https://t.co/LhN55lcdTX — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 января 2019 г.

Министр обороны Лопес обратился к армии, призвав защитить законного президента и страну.

На днях Мадуро объявил о мобилизации сторонников. Он назначил военные учения, мотивируя это "чрезвычайной оперативной готовностью для защиты страны".