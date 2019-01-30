Депутату Госдумы РФ Сергею Боярскому пришлось выталкивать свою машину из василеоостровских сугробов

Депутат Госдумы ФС РФ Сергей Боярский оценил уборку петербургских дорог не с помощью отчетов, а на личном опыте. Парламентарию пришлось выталкивать свою машину из снега вместе с несколькими помощниками.

Видео появилось в социальных сетях 30 января. Все происходит на Детской улице, у кафе, в котором бесплатно могут пообедать нуждающиеся пожилые люди. «Депутат впервые в жизни у «Добродомика» застрял, – комментирует очевидец. – Сергей Михалйович, ну вот такие дороги».

Кроме того, судя по записям в соцсетях, в среду с этого же самого здания пришлось сбивать снежную глыбу, которая угрожала безопасности прохожих. Напомним, ранее на Васильевском острове прошел объезд врио губернатора Александра Бегова, который открыл детский сад на Уральской улице и посетил «Фабрику профессий» на 13-й линии.