«Моя совесть чиста». Нил Ушаков опроверг информацию о задержании
Мэр Риги Нил Ушаков опроверг ранее появившуюся информацию о его задержании. Он также заявил, что не намерен подавать в отставку.
«Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности», – сказал Ушаков днем 30 января съемочной группе Tvnet.
Он также добавил «положа руку на сердце», что его «совесть чиста».
О том, что Ушакова везут в следственный изолятор, ранее заявил бывший депутат городской думы Руслан Панкратов. Эту информацию подхватили СМИ.
Напомним, сегодня в полдень в рабочий кабинет к русскоязычному мэру латвийской столицы пришли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB). Оперативные мероприятия также прошли и дома у чиновника.
Справка:
С ноября 2018 года в Латвии расследуют дело о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере 800 тысяч евро за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов. Оппозиция требовала отставки Нила Ушакова, но депутаты думы дважды отказались освобождать его от должности мэра.
Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. Он является лидером партии «Согласие», которая защищает интересы русскоязычного меньшинства Латвии. Ушаков неоднократно выступал в защиту русского языка. Осенью 2018 года партия русскоязычного мэра стала лидером на парламентских выборах, наибольшую популярность среди избирателей «Согласие» завоевало на избирательных участках для голосования за пределами страны, в РФ.