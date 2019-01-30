«Моя совесть чиста». Нил Ушаков опроверг информацию о задержании

Мэр Риги Нил Ушаков опроверг ранее появившуюся информацию о его задержании. Он также заявил, что не намерен подавать в отставку.

«Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности», – сказал Ушаков днем 30 января съемочной группе Tvnet.

Он также добавил «положа руку на сердце», что его «совесть чиста».

О том, что Ушакова везут в следственный изолятор, ранее заявил бывший депутат городской думы Руслан Панкратов. Эту информацию подхватили СМИ.

Напомним, сегодня в полдень в рабочий кабинет к русскоязычному мэру латвийской столицы пришли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB). Оперативные мероприятия также прошли и дома у чиновника.