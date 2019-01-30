Добрый дом в Шушарах

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

СК "Дальпитерстрой" ввела в эксплуатацию очередной дом в Шушарах – на этот раз на Новгородском проспекте, 4. Здание радует глаз "теплой" раскраской и необычно по своей "начинке".

В 25-тиэтажном доме – 637 квартир, из них почти треть – государственные. Это социальное жилье, специально построенное по городскому заказу. Солидную часть занимают четырех- и пятикомнатные квартиры для многодетных семей.

Есть подъезд для маломобильных граждан, где в МОПах и квартирах проектировщики предусмотрели расширенные двери, тактильную плитку для слабовидящих и специальное оборудование для душевой. Позаботились и о балконных порогах – чтобы их было легко преодолевать людям на колясках.

Наталия Ершова архитектор СК "Дальпитерстрой": «Мы проработали много вариантов, но приняли так называемый "холодный порог" – буквально 14 мм. Для этого пришлось пойти на дополнительные затраты и застеклить балконы».

Фасады дома окрашены в коричневый и ярко-оранжевый цвета. По мнению архитекторов, такая теплая расцветка отсылает человека к традиционным ценностям – семье, любви, добром отношении друг к другу.

Новоселы уже получают ключи от квартир. До выбора управляющей компании (который состоится в феврале) содержать дом поручено УК "Технопрак № 1".

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоквартирный жилой дом на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский пр., участок 13, (северо-западнее дома 3, корп. 1, литера А по Вишерской ул.). Кадастровый №78:42:0015106:11648 – затройщик ООО «СК «Дальпитерстрой», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://www.dalpiterstroy.ru