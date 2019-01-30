Шарапова снялась с турнира в Петербурге. Причина в травме

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной для этого послужила травма правого плеча.

Судя по всему, это та же травма, которую спортсменка получила 4 января на турнире в Шэньчжэне. Ранее после первой победы на St. Petersburg Ladies Trophy над австралийкой Дарьей Гавриловой Шарапова, комментируя состояние плеча, заявила: «Так себе. Я уже много месяцев работаю над ним. Я бы сказала, не 100 процентов. Еще много работы».

В среду, 30 января, Мария должна была сыграть во втором круге против соотечественницы Дарьи Касаткиной. Матч был отменен. Таким образом, Касаткина автоматически вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей матча Вера Звонарева – Юлия Гергес.