В Германии предотвратили теракт. Беженцы планировали взрыв через Telegram

Немецкая полиция задержала трех граждан Ирака, которые приехали в страну в 2015 году, по подозрению в подготовке взрыва в общественном месте. Об этом 30 января сообщает издание The Washington Post со ссылкой на правоохранительные органы ФРГ, которые провели обыски в Мельдорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн.

По данным следствия, атаку злоумышленники планировали совершить при помощи самодельного взрывного устройства, автомобиля, а также огнестрельного оружия. Конкретное место для теракта они выбрать не успели.

Внимание полиции привлекли поисковые запросы одного из задержанных. Иракец, как утверждают в полиции, учился изготовлению бомб по инструкции в Интернете. Он даже собирался купить взрыватель в Великобритании, однако британские правоохранительные органы не пропустили посылку. После этого он вместе с подельником намеревались сделать бомбу из подручных материалов. По данным МВД, они уже успели провести несколько тестовых взрывов.

Кроме того, они хотели купить пистолет Макарова, однако не договорились о цене с продавцом. Следователи также обратили внимание на то, что все три беженца переписывались по поводу теракта с неизвестным мужчиной через Telegram.

Их причастность к террористическим организациям в данный момент устанавливается.