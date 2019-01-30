В Кронштадте разобьют «корейский» сквер за 30 млн. Все дело в крейсере «Варяг»

Администрация Кронштадтского района объявила конкурс на благоустройство территории с элементами национального корейского колорита. Корея свой шаг навстречу городу-партнеру уже сделала.

Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок 30 января, итоги подведут 22 февраля. Подрядчик должен будет к середине июля закончить работы по благоустройству в соответствии с проектом компании «Версаль», стартовая стоимость контракта — 30 млн рублей. В техническом задании перечисляются инженерная подготовка, устройство покрытий, бетонных цветочниц, скамей, памятной плиты, беседки, флагштоков, монтаж крытого ограждающего павильона, спортивной и контейнерной площадок, освещения и пусконаладочные работы.

В пресс-службе района рассказали, что между Кронштадтом и южнокрейским городом Инчхоном действует партнерское соглашение. «Объединяет нас крейсер «Варяг», который героически погиб как раз на рейде Чемульпо, именно так тогда назывался Инчхон, – пояснили в администрации. – Экипаж крейсера формировался и из кронштадтских моряков. Соответственно, было принято решение, что в Инчхоне появится зеленая зона, посвященная этому событию, Южная Корея эти обязательства выполнила. Кронштадт, в свою очередь, запланировал сквер в честь Инчхона».

Изначально предполагалось, что элементы корейского колорита появятся в исторической части города. Осенью открылся сквер в створе Цитадельского шоссе и улицы Зосимова, на церемонии присутствовал и генконсул Республики Корея. Однако этот вариант забраковал КГиОП. Тогда и было выбрано новое место на окраине Кронштадта, на улице Гидростроителей, где сейчас находится пустырь между жилой зоной и кольцевой автодорогой.