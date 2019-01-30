«Недостаточно владею русским языком». Сенатор Арашуков потребовал переводчика при допросе по делам о преступном сообществе и убийстве

Сенатор Рауф Арашуков, третий год заседающий в верхней палате парламента, отказался от самостоятельного участия в допросе со ссылкой на недостаточное знание русского языка. Члену Совета Федерации предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и организации двух убийств. В парламенте он остается.

Как сообщает СКР, 32-летний Арашуков забыл русский перед допросом в качестве обвиняемого.

«Он заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и потребовал переводчика, который был ему обеспечен», – уточнили в следствии.

Рауф – сенатор от Карачаево-Черкесской республики. Его отец Рауль Арашуков, депутат местного народного собрания и советник компании «Газпром межрегионгаз», тоже задержан.

По данным следствия, Арашуков-младший причастен к убийствам зампредседателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к давлению на свидетеля и деятельности преступного сообщества. Арашукова-старшего проверяют на причастность к хищению газа на сумму более 30 млрд рублей.