Минтруд проведёт эксперимент по трудоустройству инвалидов

Министерство труда и социальной защиты в 2019 году планирует подготовить и внедрить в ряде регионов экспериментальный проект по трудоустройству инвалидов.

Планами поделился глава министерства Максим Топилин на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщает «Парламентская газета».

«В 2019 году в вопросах регулирования занятости инвалидов нужно выйти на какую-то прямую. Сейчас есть поручение правительства, чтобы мы посмотрели точно так же, как сделали с самозанятыми, экспериментальные регионы — с тем чтобы законодательным образом в этих субъектах Федерации попытаться опробовать модель, связанную с трудоустройством инвалидов», – цитирует издание слова министра.

В частности, речь идёт об открытии специальных фондов для поддержки создания доступной среды для инвалидов на рабочих местах.

«Такой опыт есть в Москве, мы стараемся законодательство подготовить, но это будет достаточно трудно. Поэтому и приняли решение пойти экспериментальным путём и отработать конструкцию в регионах», — сказал Максим Топилин.

Данную работу в ведомстве планируют завершить уже в этом году. В каких регионах пройдёт эксперимент, пока неизвестно.

На данный момент в России действуют два главных документа, которые чётко регламентируют возможности инвалидов заниматься трудом – это Трудовой кодекс и ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов». Также активно разрабатываются соответствующие нормативные акты, направленные на социальную защиту этого слоя населения. К их числу относится и закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Но по отношению к работодателю большая часть мер носит рестриктивно-принудительный характер, поэтому многие организации не спешат брать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья.