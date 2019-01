Трамп заявил о скором уничтожении ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил об "огромном прогрессе" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и скором ее уничтожении. Соответствующую запись он сделал в среду на своей странице в Twitter.

"Когда я стал президентом, ИГ вышла из-под контроля в Сирии и стала безудержной. С тех пор удалось достичь огромного прогресса, особенно за последние пять недель. Халифат скоро будет уничтожен, что было невообразимо два года назад", – написал он.

When I became President, ISIS was out of control in Syria & running rampant. Since then tremendous progress made, especially over last 5 weeks. Caliphate will soon be destroyed, unthinkable two years ago. Negotiating are proceeding well in Afghanistan after 18 years of fighting..

