Трамп заявил о скором уничтожении ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил об "огромном прогрессе" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и скором ее уничтожении. Соответствующую запись он сделал в среду на своей странице в Twitter.

"Когда я стал президентом, ИГ вышла из-под контроля в Сирии и стала безудержной. С тех пор удалось достичь огромного прогресса, особенно за последние пять недель. Халифат скоро будет уничтожен, что было невообразимо два года назад", – написал он.

When I became President, ISIS was out of control in Syria & running rampant. Since then tremendous progress made, especially over last 5 weeks. Caliphate will soon be destroyed, unthinkable two years ago. Negotiating are proceeding well in Afghanistan after 18 years of fighting.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 января 2019 г.

Трамп 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Как заявил 10 января госсекретарь США Майкл Помпео, уход из Сирии не означает сворачивания усилий в борьбе с группировкой. Он подчеркнул, что ИГ все еще действует во многих странах, и США "привержены тому, чтобы нанести террористам поражение".