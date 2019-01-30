Обыски у Нила Ушакова закончились задержанием

Мэр Риги Нил Ушаков, у которого ранее прошли обыски, задержан. Об этом сообщил бывший депутат городской думы Руслан Панкратов.

«KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везёт его в следственный изолятор», — написал политик 30 января в Facebook.

Ранее стало известно, что в рабочий кабинет к русскоязычному мэру латвийской столицы пришли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB). Побывали они и дома у чиновника.

По данным местных СМИ, из кабинета Ушакова вынесли несколько портфелей и полиэтиленовый мешок, в котором, возможно, были папки с документами.