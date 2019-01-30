Происшествия
Обыски у Нила Ушакова закончились задержанием
Мэр Риги Нил Ушаков, у которого ранее прошли обыски, задержан. Об этом сообщил бывший депутат городской думы Руслан Панкратов.
«KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везёт его в следственный изолятор», — написал политик 30 января в Facebook.
Ранее стало известно, что в рабочий кабинет к русскоязычному мэру латвийской столицы пришли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB). Побывали они и дома у чиновника.
По данным местных СМИ, из кабинета Ушакова вынесли несколько портфелей и полиэтиленовый мешок, в котором, возможно, были папки с документами.
Справка:
С ноября 2018 года в Латвии расследуют дело о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере 800 тысяч евро за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов. Оппозиция требовала отставки Нила Ушакова, но депутаты думы дважды отказались освобождать его от должности мэра.
Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. Он является лидером партии «Согласие», которая защищает интересы русскоязычного меньшинства Латвии. Ушаков неоднократно выступал в защиту русского языка. Осенью 2018 года партия русскоязычного мэра стала лидером на парламентских выборах, наибольшую популярность среди избирателей «Согласие» завоевало на избирательных участках для голосования за пределами страны, в РФ.