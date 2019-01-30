В Законодательном собрании Петербурга не нашлось места для корреспондента «Эха Москвы»

Заксобрание Петербурга отказало в аккредитации корреспонденту «Эха Москвы» Сергею Кагермазову, автору критических публикаций о председателе парламента Вячеславе Макарове. Журналист просил о разовой аккредитации, которая даёт возможность посетить одно заседание парламента. По словам представителей «Эха», ему отказали «в связи с большим количеством заявок и ограниченным количеством мест».

В перерыве между заседанием парламента 30 января журналисты попросили спикера Вячеслава Макарова оценить количество свободных мест в зале для прессы, сообщает корреспондент "Фонтанки.ру".

«Это тот Кагермазов, который отказался служить в армии? Это тот, который, как заяц, по заграницам прятался? Я ещё раз спрашиваю: это тот, который отказался выполнить свой мужской воинский долг?» – спросил Макаров. Пресс-секретарь Елена Тимошенко подтвердила, что речь идет о нем.

«О нем уже все забыли, он решил о себе напомнить. Я отвечу на этот вопрос. Аккредитация журналистов в Законодательное собрание производится в строгом соответствии с положением об аккредитации и законом о СМИ», – добавила Тимошенко.

Напомним, что 17 января прошлого года на тот момент журналиста MR7 Сергея Кагермазова не пустили в Мариинский дворец, а затем препроводили в Следственный комитет. Там ему выдали повестку. Его долгом Родине правоохранители заинтересовались после прозвучавшего год назад предложения спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отправить журналиста в армию. Следственный комитет нашел основания для возбуждения уголовного дела по 328-й статье, но прокуратура не согласилась. В конце 2017 года СК изменил решение и подготовил постановление об отказе в возбуждении дела.