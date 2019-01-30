«Получили то, что хотели». Нижегородец прокатил по улицам блогеров на ковре

Нижегородские пранкеры оказались еще более рисковыми, чем петербургские любители экстрима. Молодые люди прокатились по улицам на пристегнутом к автомобилю ковре.

Сообщение о происшествии появилось в СМИ 25 января. Как сообщает 30 января пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, 24-летний житель областного центра вёз двоих своих приятелей на прикрепленном к его автомобилю ковре по проезжей части на площади Минина и Пожарского.

В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). Молодой человек был оштрафован на 1000 рублей. Сами пранкеры-экстремалы заявили, что получили то, что хотели, – внимание.

Видео: YouTube/Медиапроект «Столица Нижний»

В полиции же в очередной раз напоминают, что подобные развлечения могут закончиться крайне трагично. Петербургские автоинспекторы наглядно показали, какими могут быть последствия, после сразу двух историй с катаниями по дорогам на ватрушках: на Невском проспекте и на КАД.