Мать умершего в Петербурге от истощения ребенка переезжает в изолятор

Кировский районный суд на два месяца арестовал жительницу Петербурга, у которой от голода и истощения умер ребенок, не доживший и до двух лет.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Судья удовлетворил ходатайство следствия 30 января, через двое суток после смерти мальчика в квартире на Кронштадтской улице. В изоляторе его мать останется минимум до 27 марта. По версии следствия, у нее был «косвенный умысел» на убийство сына, к его состоянию она относилась с безразличием, знала, что еды ему не достается.

Как ранее рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, нанятая женщиной нянька тоже не смогла проследить за малышом, на допросе она была пьяна, а позже и вовсе скончалась.

Кроме расследования дела об убийстве проводится доследственная проверка органов опеки. О неблагополучии семьи было известно, но последний раз соцработники навещали квартиру на Кронштадтской в 2017 году. Мать ребенка якобы обманула соцслужбы, не поставив их в известность о переезде. У женщины еще двое детей, мальчики 10 и 14 лет. С ней они не живут, в отношении старшего петербурженку лишили родительских прав.