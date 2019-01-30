«Надпись вызвала некоторые свои чувства». Закрасившего блокадную табличку на Невском мужчину проверяют на вменяемость

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов рассказал о судьбе налетчика на блокадную табличку на Невском проспекте. Ходом расследования поинтересовался 30 января на отчете главы региональной полиции депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев.

Речь в вопросе парламентария шла о судьбе вандала, который облил краской надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Как рассказал Сергей Умнов, мужчину задержали. «Гражданин на данный момент привлекается к уголовной ответственности. Сейчас он проходит психиатрическую экспертизу. У нас есть основания полагать, что он невменяем. Надпись эта у него вызывала некоторые свои чувства», – заявил Умнов.

Табличка пострадала от краски в середине ноября прошлого года.

Такие надписи должны были помочь ленинградцам добраться живыми до бомбоубежища при артиллерийских налётах во время блокады. Надписи наносились на северных и северо-восточных сторонах улиц, так как обстрел города вёлся с южного (Пулковские высоты) и юго-западного (Стрельна) направлений, оккупированных немцами. На Невском проспекте предупреждение появилось в 1943 году.

К настоящему времени в городе осталось всего три места, где можно увидеть эти надписи: на Невском проспекте, на 22-й линии Васильевского острова, на Лесном проспекте. Рядом с ними установлены мемориальные таблички и оборудованы места для возложения цветов.