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Общество
30.01.2019 15:19
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Подполковник ВДВ, штурмовавший кафе в День Победы, получил штраф за оскорбление полиции

Подполковник ВДВ, устроивший пьяный дебош в костромском кафе «Валенок» в День Победы, осуждён за оскорбление полицейских. Михаила Кормачева, прославившего своим поведением войсковую часть 71211, Ярославский гарнизонный суд оштрафовал на 25 тысяч рублей, а руководство родной в/ч подписало заявление на увольнение по собственному желанию. 

О приговоре, вынесенном в декабре минувшего года, 30 января рассказали в правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». 

Напомним, инцидент произошёл 9 мая 2018 года в Костроме. Несколько десантников отмечали день Победы в  кафе «Валенок». Когда градус вечеринки повысился, подполковник Кормачев закатил скандал из-за маленького шашлыка. Сотрудники кафе вызвали частных охранников, с ними приехали двое полицейских. 

На прибывший наряд офицеры ВДВ ответили экстренным вызовом полковой резервной группы «Антитеррор». Около тридцати бойцов в бронежилетах, касках и с автоматами вломились в «Валенок» и приготовились к зачистке.

Сотрудники в форме попросили военных покинуть помещение, но столкнулись с оскорблениями. На попытки задержания подполковник ответил активным противостоянием. В итоге полицейские повалили его на пол и заковали в наручники. В патрульной машине Кормачев продолжал сквернословить и угрожать пленителям. 

Военный суд установил, что Кормачев публично оскорбил двух полицейских в «Валенке», а одному из них оторвал погон. Подполковник свою вину в содеянном признал частично. Он согласился с тем, что умышленно оскорбил одного полицейского, но брань в адрес другого признать отказался. Офицер также извинился на заседании перед пострадавшими. 

Принимая решение о штрафе в 25 тысяч рублей, суд учёл, что Кормачев ранее к ответственности не привлекался и имеет хорошую характеристику по службе. Приговор вступил в законную силу.

 

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