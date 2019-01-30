«Рязрядка после трудового дня». В Подмосковье на помощь коммунальщикам пришел 70-летний батюшка

На борьбу со снегом в подмосковном Жуковском вместе с коммунальщиками вышел священник местного храма. Колоритного батюшку с лопатой засняли очевидцы.

Видео, опубликованное в группе «Люберцы | Жуковский | Раменское» «ВКонтакте», запечатлело, как батюшка прямо в рясе, ловко орудуя лопатой, чистит дорогу от снега наравне с работающим рядом трактором коммунальных служб. По информации издания «Подмосковье сегодня», в камеру попал настоятель Пантелеимоновского храма протоиерей Николай Струков, и мужчине уже за 70 лет.

«Это у него такое хобби или что-то вроде разрядки после трудового дня, ведь у него работа непростая. Он часто хватает лом или лопату и просто начинает чистить снег возле храма», – рассказали изданию в храме.