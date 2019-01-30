ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.

Купить квартиру с помощью ипотечного кредита от банка ВТБ (ПАО) можно при условии внесения первоначального взноса от 10%, процентная ставка составит от 10,6%. При первоначальном взносе свыше 20% процентная ставка от 10,1%. Срок кредитования – до 30 лет, сумма кредита – от 600 тыс рублей до 60 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Для покупателей квартир площадью от 65 кв. м действует программа банка «Больше метров – ниже ставка». Таким образом, при первоначальном взносе от 20% от стоимости квартиры ставка будет от 10,1%. Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Больше метров – ниже ставка» можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта» представляет собой три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом на 395 автомобилей. В комплексе запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м. Планировки продуманы до мелочей: просторные кухни и кухни-гостиные до 40 кв. м, спальни с гардеробными и собственными ванными, потолки высотой более 3 метров, панорамное остекление для обеспечения максимально естественного освещения комнат. Среди европейских планировок представлены и уникальные форматы: семикомнатные квартиры с двумя входами, квартиры с зимними садами или просторными террасами.

В жилом комплексе «Петровская Доминанта» предусмотрены современные инженерные решения от ведущих производителей. «Умная» автоматизированная система учета потребляемых ресурсов дома, интеллектуальный модуль в квартирах для дистанционного управления светом и бытовой техникой с возможностью подключения дополнительных электроприборов. Жилой комплекс оснащен скоростными бесшумными лифтами, энергосберегающими, светодиодными и люминесцентными лампами с применением системы управления освещением. Для безопасности жителей будет работать собственная диспетчерская служба с круглосуточным дежурством, все входы оборудуют системами видеодомофонной связи с квартирами и диспетчером.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/