Дело подполковника центра «Э» Тугушева о попытке заработать на нераскрываемом угоне дошло до суда

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о покушении на мошенничество, обвиняемым по которому проходит начальник одного из отделов центра «Э» Эдуард Тугушев. Следователи работали по делу год, сбежавшего подчиненного фигуранта так и не нашли.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Тугушеву вменяют 2 млн в рублях и 17 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности причастного к угонщикам петербуржца из клана Андрея Паламаря. Настоящие деньги, по версии следствия, подполковник Тугушев получал через своего подчиненного, майора Александра Свиридюка. Подтвердили эту версию оперативники отдела «М» ФСБ, когда Тугушева в январе 2018 года задержали с муляжом миллиона. Свиридюк тогда успел запрыгнуть в машину, влететь на Камышовой улице в бетонные ограничители и скрыться в лесах в районе ЗСД, его до сих пор не нашли.

Как ранее писала «Фонтанка», Тугушева вскоре арестовали. Летом судья отказался дальше держать его в изоляторе и перевел подполковника под домашний арест, последний раз меру продлевали 14 ноября.

Тугушев и сотрудники его отдела осуществляли оперативное сопровождение дела о стрельбе по полицейским 20 сентября 2017 года. Тогда наряд ГИБДД Московского района попытался задержать угонщиков, которые сели на чужой «БМВ Х6», однако похитители ответили стрельбой. В числе возможных участников значились профессиональные угонщики. По версии следствия, 4 млн 35-летний подполковник с напарником потребовал за то, чтобы вывести из круга причастных к стрельбе мужчину, который был знаком с подозреваемыми.