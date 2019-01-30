Февраль на Царскосельских холмах: скучать не придется

У жителей «Образцовых кварталов», реализуемых на Царскосельских холмах, есть уникальная возможность пользоваться инфраструктурой Пушкина, Павловска и Московского района. А это значит, что в последнем месяце зимы скучать им не придется.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Территорию на Царскосельских холмах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга продолжают активно застраивать. Компания «Терминал-Ресурс» возводит здесь уже пятый ЖК серии «Образцовые кварталы», реализуют свои проекты и другие застройщики. Благодаря удачному месторасположению и хорошей транспортной доступности локации новоселы не оторваны от культурной жизни и могут проводить досуг как рядом с домом, так и в ближайших пригородах Пушкине и Павловске, а также в Московском районе. Рассказываем, какие мероприятия ждут взрослых и детей в феврале.

Дом молодежи «Царскосельский» организует ряд акций для юношей и девушек. 4 февраля состоится «Арт-терапевтическая мастерская» (0+), 8-го – квест, посвященный Дню Российской науки (0+). 11 февраля волонтеры соберутся на встрече актива Добровольческого объединения «3D» (0+). 15 февраля в ДМ пройдет праздник Randevuparty, а на следующий день запланирована экологическая акция по раздельному сбору мусора (0+).

Дом молодежи подготовил также представления для взрослых. 9 февраля зрителей ждет «Танго страсти Астора Пьяццоллы» (12+). Элегантное и динамичное танцевальное шоу под музыкальное сопровождение Concord Orchestra станет хорошим подарком ко Дню влюбленных. А музыкальная комедия «Просто Бэби» (16+), которая пройдет 23 февраля, поможет остроумно решить запутанные проблемы отцов и детей.

Не останутся без внимания и маленькие зрители. 10 февраля дети увидят сказку-мюзикл «Кошкин дом» (0+), а 16 февраля ребятишек ждут «Сказки перед сном», которые им расскажет волшебный человечек Оле Лукойе (0+).

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Детский центр ГМЗ «Царское Село» предлагает целый спектр мероприятий. Интерактивные программы – «Играем в сказки»(4+), «Щит, меч и Прекрасная Дама» (5+), «По следам Айвенго» (10+), «На балу у Елизаветы» (8+), «Янтарный путь» (12+), «Секрет побед» (10+) и другие – проходят в павильоне «Белая башня», Екатерининском дворце и Ратной палате. Музей разработал проект и для слабовидящих ребят – «Прикоснись к прекрасному». Детей и взрослых также ждут на «семейных воскресниках», включающих знакомство с музейным объектом, творческий мастер-класс, интерактив и чаепитие.

Групповые программы для детей предлагает и ГМЗ «Павловск». Учащиеся третьих-шестых классов могут попытаться разгадать загадку «Таинственного наблюдателя» (10+), обитающего в Павловском дворце. Школьникам первых-пятых классов откроют семь секретов дворца и расскажут о его владельцах.

Множество спектаклей для детей разного возраста подготовил Музей-театр «Сказки Пушкина». В их числе – «Заюшкина избушка» (2+), «Лягушка-Путешественница» (3+), «Три поросенка» (2+), «Маша и медведь» (2+). Юных театралов также ждут интерактивные представления «Колобок – румяный бок», «Приключение с Винни-Пухом», «Сказочная тропинка», «Ехали медведи на велосипеде» и развивающие программы из цикла «Город профессий» (3+). Взрослые зрители смогут насладиться романтической постановкой «Прогулка с Амели» (16+).

Обширную программу для детей и взрослых представят библиотеки Пушкина и Павловска. 2 февраля Центральная районная детская библиотека (ЦРДБ) приглашает в путешествие в волшебную страну Мульти-Пульти (6+), во время которого можно будет узнать, как создавались первые мультфильмы. На следующий день Павловская взрослая библиотека организует литературный вечер «Февральская лазурь» (16+). 9 февраля ЦРДБ подготовила программу ко Дню Домового, рассказывающую о традициях и играх русского народа.

Библиотеки также подготовили несколько программ, посвященных творчеству знаменитых писателей: В. Жуковского, В. Бианки, И. Крылова, Б. Васильева. Любителей чтения ждут «Книговорот» (акция по обмену книгами) (6+), музыкальный вечер «Есть даты в снежном феврале» (12+) и множество других мероприятий, узнать о которых можно на сайте Территориальной централизованной библиотечной системы Пушкинского района.

Фанаты спорта соберутся 9 февраля в Нижнем парке, где пройдет «Пушкинская лыжня» (12+). В программе – массовые забеги на дистанции 1, 3 и 5 км, выступления творческих коллективов и полевая кухня.

Немало мероприятий ждет новоселов и на территории соседнего Московского района, где находятся два крупных экспозиционных учреждения. Это Национальный шоу-музей «Гранд макет Россия», где объединены собирательные образы регионов нашей страны. И Исторический парк «Россия – Моя история», где представлены мультимедийные экспозиции, охватывающие разные периоды развития нашего государства – от Рюриковичей до наших дней. Помимо постоянных выставок, до 17 февраля можно посмотреть временную экспозицию, приуроченную к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина.

Последний месяц зимы для жителей Царскосельских холмов пройдет насыщенно и интересно!

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Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya