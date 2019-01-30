К русскоязычному мэру Риги пришли с обысками

Обыск проводят в кабинете мэра Риги Нила Ушакова днем 30 января. В полдень в здание Рижской думы пришли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (БПБК, KNAB). Проходят оперативные мероприятия и дома у чиновника.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на агентство LETA, с началом обыска доступ к кабинету мэра латвийской столицы закрыли. Спустя некоторое время из помещения вышли четверо неизвестных с документами и неким свертком, а также секретарь юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш. Тот не стал разговаривать с журналистами.

Соратник Ушакова по партии «Согласие» Янис Урбанович смог рассказать лишь о неудачной попытке связаться с мэром. О каких-либо претензиях к главе Риги он не знал.