«Домашний москвич» Илья Варламов дважды упал в Петербурге

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Блогера Илью Варламова, фотографирующего петербургский снег, встретил днём 30 января фотокорреспондент «Фонтанки», занимающийся тем же. Таким образом в историю вошёл «царь-сугроб» на Оборонной улице, 15, что чуть в стороне от проспекта Стачек. Здесь во двор заброшенного дома, видимо, свозят снег с окрестных улиц, создавая приятные петербургскому глазу неровности рельефа.

– Почему вы выбрали этот сугроб? – спросила «Фонтанка» столичного визитёра.

– Сугробы мы не выбираем, – ответил он.

В Санкт-Петербург Илья Варламов приехал по делам. «Сижу в Москве и вижу новостной повод, – рассказал он. – Все говорят о том, сколько в Петербурге снега. Вчера мне объяснили, почему. Потому что Полтавченко перестал молиться, чтобы снег не падал».

Петербург произвёл на гостя впечатление. Многогранное.

«Я как человек, который живет в Москве и, кроме соли, ничего не видит, был приятно удивлён, прогуливаясь по Невскому, что нет соли, вместо неё гранитная крошечка. А потом свернул на окраины и два раза упал. Навыки балансировки уже атрофировались, – делится с «Фонтанкой» своими ощущениями Варламов. – Я домашний москвич, в Питере мне пока сложно выживать. Но думаю, через неделю вестибулярный аппарат приспособится, и всё придёт в норму».

За январь в Петербурге выпало 90 с лишним сантиметров осадков – больше, чем в январе снежного 2011 года, после которого в городе сменился губернатор. За минувшие сутки вывезено 73 тысячи кубометров снега, это рекорд, – похвастался сегодня комитет по благоустройству. Более 100 улиц в центре теперь посыпают гранитной крошкой. Горожане в соцсетях не только жалуются, но и шутят о покорении вершин.