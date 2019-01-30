Более тысячи иностранцев смогут приехать в Петербург по электронной визе. МИД упростил визовый режим для гостей ассамблеи ВТО

МИД России согласовал въезд в страну по электронным визам участников Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая пройдет в Петербурге в сентябре 2018 года. Об этом сообщила 30 января заместитель председателя комитета по туризму Нана Гвичия в ходе делового завтрака отельеров Петербурга.

По ее словам, такое решение было принято в понедельник, 28 января. Срок действия электронной визы составит 14 дней. Ожидается, что Петербург в рамках конференции посетит 1200-15000 гостей.

Также Петербург в декабре обратился в федеральное правительство с просьбой включить его в пилотный проект по обкатке механизма электронных виз. «Хотя бы чтобы такая возможность была для деловых туристов», – уточнила она. Но ответа пока не поступило.

О том, что российские власти рассмотрят возможность въезда иностранцев в Москву и Санкт-Петербург по электронной визе, рассказал 11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров. Подобный механизм уже действует на Дальнем Востоке.

В июле Госдума приняла закон о безвизовом въезде в РФ по паспорту болельщика (FAN ID) до конца 2018 года. Предоставляя иностранцам такую возможность, президент Владимир Путин выразил надежду, что футбольные фанаты воспользуются шансом и «приедут в нашу Россию еще не один раз с друзьями и членами своих семей». При этом прозвучала идея распространить использование паспорта болельщика и на другие массовые спортивные события в стране.