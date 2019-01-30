Новичок «Зенита» Ракицкий: Мой папа переехал в Петербург больше 20 лет назад. Он много профессий поменял

Украинский защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий рассказал о том, как в Петербурге оказался его отец. Ранее 29-летний воспитанник донецкого «Шахтера» в интервью сайту сине-бело-голубых заявил, что хорошо знаком с Северной столицей, так как у него здесь уже давно живет отец.

«Это все чисто семейная история. Отец переехал сюда больше 20 лет назад. Живет, работает. Кто он по профессии? Не знаю, он много профессий поменял. Я с ним общаюсь не очень часто. Когда-то он и сам играл в футбол. Одна игра где-то в Азербайджане, что-то такое», – заявил Ракицкий.

Ярослав Ракицкий родился 3 августа 1989 года в Першотравенске (Первомайске). Всю карьеру до перехода в «Зенит» провел в донецком «Шахтере». За основной состав горняков Ракицкий дебютировал 15 августа 2009 года в матче Кубка Украины против «Днестра». В общей сложности в «Шахтере» провел 326 матчей и забил 14 мячей. Ярослав Ракицкий — семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. За сборную Украины провел 54 матча и забил 4 мяча. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016-го.