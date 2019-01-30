«Не совершайте ошибку Магнитогорска». Волна анонимных сообщений о заминировании перекинулась на другие российские города

В Белгороде, Туле, Пскове, Орле, Астрахани и Рязани произошла эвакуация в торговых центрах, школах и больницах после анонимных сообщений о якобы заложенных в них взрывных устройствах. Ранее неизвестные "минировали" Новгород, Мурманск, Брянск, Петрозаводск и Санкт-Петербург.

В Туле было разослано несколько анонимных сообщений, авторы которых уверяли, что "без эвакуации будут жертвы" и "не делайте ошибок, иначе прольется много крови". Спецслужбы провели проверки в школах и больницах города. Об этом 30 января сообщается в группе "ЧП Тула" во "ВКонтакте".

По астраханским учебных учреждениям также разослали электронные письма, одно из которых выложили в городской группе во "ВКонтакте". В нем анонимы просят: "Не совершайте ошибку Магнитогорска".

В Рязани неизвестные решили "заминировать" автовокзал, рассказали в социальных сетях. Персонал и пассажиры были эвакуированы. На месте работают сотрудники полиции. Кроме того, в городе прошла массовая эвакуация школ.

В Белгороде бомбы искали в больницах и торговых центрах "Сити Молл" и "Атлас". Местные силовики пока воздерживаются от комментариев, однако фотографии эвакуации активно распространяются по Сети.

Орел также не ушел от внимания анонимных информаторов. В городе эвакуировали администрацию. "Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва, не выявлено", – рапортуют власти.

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