Семак об уходе Паредеса: В команде должен играть тот, кто хочет. Мы никого держать не будем

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак 30 января на базе команды в Удельном парке прокомментировал уход полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ».

«Мы сейчас находимся в поиске замены. Посмотрим, что получится из этого. Хочется поблагодарить Леандро за его игру, но в команде должен играть тот, кто хочет. Мы никого держать не будем. Тем более что мы отпустили Паредеса в более сильный чемпионат. Это сделка получилась выгодной для всех сторон», – заявил Семак, намекая на 40 млн евро, которые получил «Зенит» с продажи аргентинского хавбека.

Сергей Семак Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Тем не менее, по словам главного тренера петербургского клуба, потеря Паредеса – минус для команды.

«Для главного тренера это всегда минус – потеря такого качественного игрока. Теперь будем думать, как перестроить игру. В дозаявку в Лигу Европы мы можем дозаявить трех игроков до завтрашнего вечера. Ярослава (Ракицкого), надеюсь, нам уже ничего не помешает заявить. Остались две позиции. Есть ли эти два игрока? Номинально эта двойка существует, но пока мы ждем», – заявил Семак.

Напомним, трансфер Паредеса стал второй продажей в истории «Зенита» по размеру отступных. Дороже уходил только бразильский нападающий Халк – за 56 млн евро.