В Финляндии хотят учредить должность уполномоченного по правам пожилых людей

В системе ухода за пожилыми людьми в Финляндии обнаружены серьёзные недостатки, в связи с чем оппозиционные партии готовят интерпелляцию правительству. Из-за резонансных нарушений, выявленных в домах престарелых в Финляндии, предлагается также ввести должность уполномоченного по делам престарелых, сообщает Yle.

Общественная дискуссия вокруг этой темы обострилась в последнее время в связи с выявленными нарушениями. Надзорный орган Valvira закрыл частный приют компании Esperi Care в городе Кристиинанкаупунки, где под угрозой оказалась безопасность её клиентов. Инспекторы выявили нехватку персонала, а также нарушения в медикаментозном лечении. По данным СМИ, один из пациентов умер осенью 2018 из-за ошибки в лечении.

Вслед за этим, пишет Yle, выяснилось, что у крупнейшей финской компании по уходу за престарелыми Attendo тоже есть нарушения — пациенты некоторых домов якобы недополучают еду, очень редко бывают на свежем воздухе, а больным не меняют памперсы перед сном. Проблемы с питанием обнаружились и в частных приютах компании Mehiläinen.

Крупнейшая оппозиционная партия СДП собирается включить в текст интерпелляции критику правительственной реформы соцздрава в целом. Политики предлагают ужесточить надзор за компаниями, которые предоставляют услуги по уходу за престарелыми, и закрепить в законе нормы по количеству обслуживающего персонала в приютах.

Председатель партии «Зеленые» Пекка Хаависто предлагает учредить должность уполномоченного по делам престарелых, аналогичную должности детского омбудсмена или уполномоченного по вопросам равноправия или защите личных данных. По мнению лидера «Зелёных», введение такой должности помогло бы выявлять недостатки и усилить контроль за соблюдением прав пожилых людей.